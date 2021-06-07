«Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что у администрации вызвал обеспокоенность «отказ Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией».
Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом до переговоров с президентом России «в любом месте планеты».
Ранее Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет, и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко. В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.