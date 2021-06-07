Смена руководства «Нафтогаза Украины» изменила решение Белого дома рассмотреть возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с американским лидером Джозефом Байденом до его саммита с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 7 июня сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме

«Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз», — говорится в сообщении.

Эксперт объяснил, чего конкретно добьется Зеленский, если будет контролировать «Нафтогаз» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом до переговоров с президентом России «в любом месте планеты».

Ранее Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет, и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко. В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.