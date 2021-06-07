«В Украине 7 июня 2021 года зафиксировано 535 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 30 детей и 61 медработник», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также за минувшие сутки был госпитализирован 601 человек, скончались — 33, выздоровели — 1743. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 215 052 человека, выздоровели — 2 094 971, умерли — 51 215. С начала прививочной кампании привито 1 241 006 украинцев, из них полностью иммунизированы 147 118.