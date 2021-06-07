«Журналистика как таковая на Украине умирает… Просто у господина Зеленского, который пришел к власти благодаря стараниям одного олигарха и политтехнологическому фильму "Слуга народа", сейчас нет своих СМИ, и он пробует сломать все СМИ, которыми владеют другие. Он хочет их либо закрыть, либо сделать так, чтобы они его хвалили», — заявил журналист.
Он напомнил, что эта участь уже постигла телеканалы «Киевская Русь», «112 Украина», ZIK, NewsOne и «Первый независимый», одним из сооснователей которых является сам Коцаба.
«Поэтому о свободе слова в Украине нельзя говорить, пока не будет восстановлена работа этих пяти телеканалов», — подчеркнул он.
День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.