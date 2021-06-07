Президент Украины Владимир Зеленский за неимением собственных СМИ ополчился против средств массовой информации, которыми владеют другие люди. Об этом независимый украинский журналист Руслан Коцаба сказал в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Вышинский: Работающие под давлением украинские журналисты заслуживают уважения © РИА Новости, Владимир Песня

Он напомнил, что эта участь уже постигла телеканалы «Киевская Русь», «112 Украина», ZIK, NewsOne и «Первый независимый», одним из сооснователей которых является сам Коцаба.

«Поэтому о свободе слова в Украине нельзя говорить, пока не будет восстановлена работа этих пяти телеканалов», — подчеркнул он.

День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.