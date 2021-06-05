Россия уже вводит контрсанкции на продукцию ЕС, которая поставляется на российский рынок, но делает это разумно и ограниченно, например, там, где есть собственный производитель, который закрывает эту нишу. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не заинтересована в разрушении мировой экономической системы, хотя сделала свои выводы из угроз Евросоюза по поводу отключения от SWIFT.

Эксперт в частности отметил, что в вопросе виноделия России еще далеко от самообеспечения, и даже вина Кубани по качеству еще могут выйти на среднеевропейский уровень, то по количеству точно нет.

«И если мы просто закроем доступ европейскому вину на отечественный рынок, возникнет дефицит, и будет дорожать даже наше вино, потому что его не будет хватать», — уточнил Ищенко.

Политолог добавил, что удорожание отечественного вина не приведет к развитию фермерского хозяйства, потому что если обеспечить виноделам сверхприбыли без особых усилий, они все равно будут деградировать.

В этом смысле Россия все делает правильно, ограничивая на российский рынок доступ импортных сыров, яблок и мяса, но для этого необходимо, чтобы были предприятия, способные резко нарастить производство качественной продукции и конкурировать друг с другом, резюмировал специалист.