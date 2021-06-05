Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не заинтересована в разрушении мировой экономической системы, хотя сделала свои выводы из угроз Евросоюза по поводу отключения от SWIFT.
Эксперт в частности отметил, что в вопросе виноделия России еще далеко от самообеспечения, и даже вина Кубани по качеству еще могут выйти на среднеевропейский уровень, то по количеству точно нет.
«И если мы просто закроем доступ европейскому вину на отечественный рынок, возникнет дефицит, и будет дорожать даже наше вино, потому что его не будет хватать», — уточнил Ищенко.
Политолог добавил, что удорожание отечественного вина не приведет к развитию фермерского хозяйства, потому что если обеспечить виноделам сверхприбыли без особых усилий, они все равно будут деградировать.
В этом смысле Россия все делает правильно, ограничивая на российский рынок доступ импортных сыров, яблок и мяса, но для этого необходимо, чтобы были предприятия, способные резко нарастить производство качественной продукции и конкурировать друг с другом, резюмировал специалист.