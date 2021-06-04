Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что для Украины желательно получить транш от Международного валютного фонда, «чем раньше, тем лучше». Об этом 4 июня он заявил в комментарии журналистам, передает «РБК-Украина»

По его словам, украинские власти намерены договариваться с МВФ, чтобы получить два транша кредита по 700 млн долларов. Их судьба будет зависеть от того, выполнит ли власть взятые на себя обязательства.

«Мы должны проголосовать те законы, по которым мы брали на себя обязательства, которые объявили, тогда дальше будет понятно… Я не оракул. Я хотел эти деньги еще в августе прошлого года. Их нет. Живем? Выживем и так», — сказал он и добавил, что это законы о НАБУ, НАЗК и ГБР.

Деньги МВФ для Украины. Что мешает «большему прогрессу» с Фондом © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня прошлого года Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.