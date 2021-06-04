Основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали в Минске по подозрению в подготовке массовых беспорядков, заявил, что сожалеет о своей поездке в Донбасс, где он некоторое время был в составе батальона «Азов». Об этом он заявил в эфире белорусского телеканала ОНТ вечером 3 июня

Дело Протасевича: ЛНР хочет высшей меры наказания © REUTERS, Stringer

Ранее лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич участвовал в военной операции украинских силовиков в Донбассе вместе с батальоном «Азов». При этом он опроверг, что Протасевич служил в украинском добровольческом батальоне. По его словам, Протасевич там находился в качестве журналиста. При этом в сети опубликованы фото Протасевича из зоны АТО, где он позирует с оружием, также в интернете можно найти ранние интервью предположительно Протасевича о том, что он убивал людей в Донбассе.

Двадцать третьего мая самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины—Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился Протасевич. Его задержали. В связи с задержанием Протасевича в Минске Кабинет министров Украины принял решение запретить полеты в Белоруссию и через авиапространство Белоруссии с 00:00 26 мая. В пятницу, 28 мая, украинский Кабмин утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Белоруссии. В Раде назвали это решение «воздушными санкциями».