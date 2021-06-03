По его словам, уже сейчас готовятся новые ввозные пошлины на импортный сыр, количество которого в стране за прошедший год выросло на треть.
«У нас в течение первого квартала этого года импортировано сырной продукции на 120 млн долларов. Для сравнения, в прошлом году за этот же период импорт составлял 90 млн. К сожалению, существует недобросовестная конкуренция и мы рассматриваем вопрос защитных пошлин для нашей молочной отрасли», — подчеркнул министр.
Минагрополитики уже работает над усовершенствованием программы государственной поддержки молочной отрасли и в течение пяти лет страна будет готова отказаться от импорта, развивая внутреннего производителя молочной продукции, добавил он.
Лещенко заявил, что первоочередной задачей для министерства сейчас является корректировка государственной политики в молочной отрасли и скотоводстве «для создания максимально благоприятных условий».