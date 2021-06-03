В условиях постоянных инвестиций в пятилетнем цикле на Украине могут отказаться от импорта молочной продукции, сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в ходе XIV Международного молочного конгресса. Его заявление опубликовано на информационно-аналитическом портале АПК Украины

По его словам, уже сейчас готовятся новые ввозные пошлины на импортный сыр, количество которого в стране за прошедший год выросло на треть.

«У нас в течение первого квартала этого года импортировано сырной продукции на 120 млн долларов. Для сравнения, в прошлом году за этот же период импорт составлял 90 млн. К сожалению, существует недобросовестная конкуренция и мы рассматриваем вопрос защитных пошлин для нашей молочной отрасли», — подчеркнул министр.

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Лещенко заявил, что первоочередной задачей для министерства сейчас является корректировка государственной политики в молочной отрасли и скотоводстве «для создания максимально благоприятных условий».