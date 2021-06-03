Верховная Рада Украины 3 июня не смогла принять закон о запрете героизации эсэсовцев и лиц, причастных к Холокосту. Трансляцию заседания вел парламентский телеканал

Законопроекты против нацизма и антисемитизма: cмогут ли на Украине кого-то наказать? © Facebook, Макс Бужанский Максим Бужанский.

Всего законопроект поддержали 155 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил Бужанский в своем Telegram-канале, против закона голосовала фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«В целом, считаю не голосование или голосование против, прямой поддержкой эсэсовских маршей, кстати, следующий будет уже в июле, ждать не долго», — написал он.

Также в этот день в украинском парламенте рассматривался законопроект о противодействии антисемитизму, он был успешно принят.

В конце мая на Украине разгорелся скандал после обнародования планов одного из издательств выпустить книгу, прославляющую штурмбанфюрера СС Евгения Побигущего. Подобная терпимость к нацистам и их пособникам на Украине не редкость. Так в этом году марш в честь дивизия СС «Галличина» впервые прошел в столице страны Киеве.