Автором законопроекта был член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.
Всего законопроект поддержали 155 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как отметил Бужанский в своем Telegram-канале, против закона голосовала фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».
«В целом, считаю не голосование или голосование против, прямой поддержкой эсэсовских маршей, кстати, следующий будет уже в июле, ждать не долго», — написал он.
Также в этот день в украинском парламенте рассматривался законопроект о противодействии антисемитизму, он был успешно принят.
В конце мая на Украине разгорелся скандал после обнародования планов одного из издательств выпустить книгу, прославляющую штурмбанфюрера СС Евгения Побигущего. Подобная терпимость к нацистам и их пособникам на Украине не редкость. Так в этом году марш в честь дивизия СС «Галличина» впервые прошел в столице страны Киеве.