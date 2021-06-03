Эксперт полагает, что также можно вещать в интернете, используя хороший контент для того, чтобы вся Украина могла смотреть и становиться менее русофобской.
По словам политолога, можно поставить передатчики в Донецке, Луганске, Крыму и даже в нейтральных водах Черного моря напротив Одессы, начать вещать из Белгорода в сторону Харькова, и таким образом, покрыть вещанием всю территорию с русскоязычным населением.
«Нужно создавать телеканал на русском языке по украинской проблематике. Причем я считаю, что нужен не один телеканал, а три телеканала с тремя главными идеологиями, которые противостоят необандеровскому русофобскому оккупационному режиму», — сказал Марков.
Также эксперт считает, что можно еще создать радиостанции с русофильским уклоном, так как радио тоже является быстрым способом распространения информации, и многие украинские машинисты с удовольствием будут его слушать.
По мнению Маркова, идеология всех этих ресурсов должна быть по-настоящему жесткой, потому что только таким образом можно будет привлечь поддержку украинского населения. Эксперт утверждает, что чем жёстче будет позиция в отношении украинского режима, тем громче ей будут аплодировать украинские граждане.
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