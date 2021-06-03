В качестве инструмента воздействия на украинскую русофобию можно создать телеканал на русском языке по украинской проблематике, а также использовать такие источники, как интернет и радио, направленные против пропаганды Незалежной, сказал в интервью изданию Украина.ру российский политолог Сергей Марков

Эксперт полагает, что также можно вещать в интернете, используя хороший контент для того, чтобы вся Украина могла смотреть и становиться менее русофобской.

По словам политолога, можно поставить передатчики в Донецке, Луганске, Крыму и даже в нейтральных водах Черного моря напротив Одессы, начать вещать из Белгорода в сторону Харькова, и таким образом, покрыть вещанием всю территорию с русскоязычным населением.

«Нужно создавать телеканал на русском языке по украинской проблематике. Причем я считаю, что нужен не один телеканал, а три телеканала с тремя главными идеологиями, которые противостоят необандеровскому русофобскому оккупационному режиму», — сказал Марков.

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По мнению Маркова, идеология всех этих ресурсов должна быть по-настоящему жесткой, потому что только таким образом можно будет привлечь поддержку украинского населения. Эксперт утверждает, что чем жёстче будет позиция в отношении украинского режима, тем громче ей будут аплодировать украинские граждане.

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