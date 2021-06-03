Владелец холдинга СКМ Ринат Ахметов требует обеспечить равные конкурентные условия для всех предпринимателей в стране. Об этом 3 июня его пресс-служба сообщила в комментарии «Интерфакс-Украина»

«Мы всегда работали по закону и дальше будем это делать. Я уже говорил: СКМ не нуждается ни в каких преференциях. Все, что нам нужно от любого правительства, — это честная конкуренция и равные правила игры для всех», — приводит агентство слова Ахметова, занимающего первую позицию в украинском списке Forbes.

Парадокс Зеленского. Война с олигархами на Украине может закончиться бедой для страны Владимир Зеленский 2 июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

3 июня он поступил на рассмотрение парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Согласно документу, олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий».

Стоимость активов олигарха должна превышать один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).