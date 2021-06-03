«Приток воды в водохранилища естественного стока в мае значительно уменьшился и в миллионах куб. м составил: Белогорское — 2,83, Симферопольское — 0,534, Счастливое — 0,718, Чернореченское — 2,19», — говорится в сообщении.
По данным УГМС, общий суммарный запас воды к началу лета составил 79,24 миллиона куб. м, что на 6,53 миллиона куб. м меньше, чем месяц назад, и на 5,92 миллиона куб. м меньше, чем год назад.
В ведомстве отметили, что из-за отсутствия стокообразующих осадков после третьей по счету малоснежной зимы в Крыму повторяется прошлогодняя ситуация, когда на большинстве селевых рек полуострова отмечается низкий уровень воды, а на большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание.
Так, в мае в бассейнах рек выпало осадков лишь от 7% до 35% нормы. Самый значительный недобор осадков отмечается в реках Кача, Бельбек, Черная и Салгир.
В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал была перекрыта. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение, после чего полуостров начал испытывать проблемы с поставкой воды. В мае 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ведомству удалось снять водную блокаду Крыма путем создания временного водопровода протяженностью 32 км.