Приток воды в крымские водохранилища за прошедший май значительно уменьшился, что привело к снижению суммарного запаса воды на полуострове. Об этом свидетельствуют данные обзора Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), опубликованного 2 июня

В Крыму проложен временный водопровод: Шойгу объявил о снятии водной блокады © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк сообщении.

По данным УГМС, общий суммарный запас воды к началу лета составил 79,24 миллиона куб. м, что на 6,53 миллиона куб. м меньше, чем месяц назад, и на 5,92 миллиона куб. м меньше, чем год назад.

В ведомстве отметили, что из-за отсутствия стокообразующих осадков после третьей по счету малоснежной зимы в Крыму повторяется прошлогодняя ситуация, когда на большинстве селевых рек полуострова отмечается низкий уровень воды, а на большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание.

Так, в мае в бассейнах рек выпало осадков лишь от 7% до 35% нормы. Самый значительный недобор осадков отмечается в реках Кача, Бельбек, Черная и Салгир.

В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал была перекрыта. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение, после чего полуостров начал испытывать проблемы с поставкой воды. В мае 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ведомству удалось снять водную блокаду Крыма путем создания временного водопровода протяженностью 32 км.