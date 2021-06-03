Украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин, работавший с артистом Андреем Данилко, 1 июня дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал об успехе Верки Сердючки

Продюсер Даши Астафьевой назвал плату «заказчика» за интим с певицей © Даша Астафьева/Инстаграм

«Когда мне говорят: сравните успех Сердючки с кем-то, то первое, что мне приходит в голову, это, первое, Владимир Высоцкий, второе — группа "Ласковый май"», — сказал Никитин.

Гордон уточнил, можно ли тогда сравнить певицу-проводницу с артисткой Аллой Пугачевой, на что Никитин ответил отрицательно, пояснив это тем, что любовь к примадонне народу «привило» телевидение, а Сердючка «вышла из кассет и дисков».

«Я имею в виду любовь народную, которая пошла от народа, а не через средства массовой информации. То есть если бы Сердючка появилась в телевизоре бы плотно, это была бы совсем другая история, это, наверное, в 10 раз больше была бы популярность», — сказал продюсер.

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Никитин заявил, что у персонажа по имени Верка Сердючка «неконтролируемый уровень популярности», какой бывает довольно редко, а выражается он в том, что даже если звезда пропадает со сцены и небосклона, ее не забывают, что показал на своем примере Данилко.