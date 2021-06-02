Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет работает в России, призналась, что ей довольно часто предлагают сняться обнаженной для обложек мужских глянцевых изданий. О гонорарах звезда рассказала на днях в эфире «Русского радио»

«Периодически обращаются всевозможные издания. Даже какие-то деньги предлагали. Предлагают тысяч 500 [руб.] (это примерно 187 тыс. гривен. — Ред.), даже миллион. Миллион — это значит "hot"», — сказала Лорак.

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Ани Лорак, по паспорту она Каролина Куек, сейчас 42 года. Родилась исполнительница в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году представляла Украину на конкурсе «Евровидение», где заняла второе место.

С 2014 года артистка работает в России, журналисты связывают это с тем, что на Украине концерты певицы срывали националисты.