«Периодически обращаются всевозможные издания. Даже какие-то деньги предлагали. Предлагают тысяч 500 [руб.] (это примерно 187 тыс. гривен. — Ред.), даже миллион. Миллион — это значит "hot"», — сказала Лорак.
Нot — это полностью обнаженная фотосессия. Артистка подчеркнула, что не рассматривает такие предложения, но причину не уточнила. Между тем в социальных сетях певица выкладывает довольно откровенные снимки в нижнем белье и купальниках, кстати, совершенно бесплатно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «КВАРТАЛ 95» ОБВИНИЛ РОССИЙСКИЙ КАНАЛ ТНТ В ПЛАГИАТЕ «ГУСАРА».
Ани Лорак, по паспорту она Каролина Куек, сейчас 42 года. Родилась исполнительница в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году представляла Украину на конкурсе «Евровидение», где заняла второе место.
С 2014 года артистка работает в России, журналисты связывают это с тем, что на Украине концерты певицы срывали националисты.