Ранее биполярная система способствовала стабилизации, поскольку в конфликте страны мира занимали одну из двух сторон и играли по общим правилам. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян

Политолог Злобин сказал, какую опасную роль в новом миропорядке играет Украина © РИА Новости, Нина Зотина

«Сейчас время менее опасно в том смысле, что завтра начнется ядерная война, но более опасно в том смысле, что конфликты возникают в разных частях мира и привлекают внимание только тех стран, которые в этом по-настоящему заинтересованы», — сказал политолог.

В наше время выстраиваются новые правила — либо разные для всех стран, либо отсутствие правил для всего мира, подчеркнул он.

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