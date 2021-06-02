По словам Искандаряна, сегодняшний переход к многополярному миру приводит к меньшей управляемости, однако прежняя система не могла существовать слишком долго.
«Сейчас время менее опасно в том смысле, что завтра начнется ядерная война, но более опасно в том смысле, что конфликты возникают в разных частях мира и привлекают внимание только тех стран, которые в этом по-настоящему заинтересованы», — сказал политолог.
В наше время выстраиваются новые правила — либо разные для всех стран, либо отсутствие правил для всего мира, подчеркнул он.
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