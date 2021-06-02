Украинский продюсер Юрий Никитин, работавший с такими артистами как Ирина Билык, Андрей Данилко, Даша Астафьева и другими, рассказал, что думает о запрете на въезд в страну российских культурных деятелей и выступлениях украинских артистов в РФ. Соответствующее интервью Дмитрию Гордону появилось на YouTube 1 июня

Гордон спросил у Никитина, одобряет ли тот политику Украины в части запрета въезда в страну российским артистам. Продюсер ответил, что это решение государства правильное, особенно что касается тех, кто поддержал «аннексию Крыма».

«Мне кажется, что каждый артист — это прежде всего гражданин и личность. И он сам делает свой выбор, то есть он взвешивает все за и против, он понимает причинно-следственную связь и делает свой выбор, и принудить его к одному или к другому никак нельзя. Поэтому если они сделали такой выбор, это их выбор, они понимали, чем это закончится», — сказал Никитин.

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Продюсер Сердючки обвинил Россию и Украину в «двойной петле» на шее артиста © Андрей Данилко/Инстаграм

«Как я уже сказал, это личный выбор каждого человека. Среди артистов дураков нет. Дураков точно нет среди тех, кто поднимается так высоко, то есть это все очень тонкие, умные, здравомыслящие люди, и каждый из них делает свой выбор. А народ, публика делает свой выбор», — заявил Никитин.

Он предположил, что для части украинских звезд российский зритель, возможно, важнее. А вот сам он сделал выбор в пользу украинских поклонников и Украины в целом, поэтому продюсирует только тех звезд, которые планируют строить карьеру именно в этой стране.

При этом Никитин уточнил, что его человеческое отношение к украинцам, выступающим в России, не изменилось. Он пояснил, что в этом случае поступает в рамках православных канонов: старается не осуждать за сделанный выбор.