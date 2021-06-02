Можно поштучно: в Одессе начали продавать первую черешню

На рынках Одессы начала появляться первая черешня 2021 года. О ценах и индивидуальном подходе продавцов 2 июня написала украинская служба информации Usionline.com

СМИ пишет, что черешню уже можно купить на местных рынках по цене 500 гривен за килограмм, это чуть более 1,3 тыс. рублей. Одну ягодку при этом можно попробовать за 7 гривен, на данный момент по курсу это 18 рублей 83 копейки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ОТОЙТИ ОТ ИМИДЖА СТРИПУХИ»: MARUV ВЫСТУПИЛА В РОССИИ.

Сайт отмечает, что цены на клубнику в городе при этом стали постепенно снижаться, приобрести килограмм можно в среднем за 50-60 гривен (134-160 рублей).

Рекордная цена на фрукты и ягоды на Украине была зафиксирована летом 2020 года, что эксперты связали с повлиявшими на урожай заморозками.