На «1+1» заявили, что главная героиня их фильма будет отличаться от оригинала. В рассказе о ней авторы адаптации хотят поднять проблемы жизни современных украинцев, в частности темы сексизма, буллинга, интернет-зависимости и тому подобного.
«Главная героиня внешне отличается от общепринятых стандартов красоты, особенно если мы говорим о людях, которые работают в бьюти-индустрии. Несмотря на то что ее не воспринимают, смеются из-за брекетов, очков, одежды, которая очень далека от модных тенденций, она остается верной себе и видит мир красивым», — рассказали на телеканале.
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Саундтреком к промо сериала стала новая песня группы KAZKA «Красивая сердцем». Имя актрисы, сыгравшей главную героиню, пока скрывается, создатели фильма обещают и дальше держать его в секрете. Выход картины запланирован на 2021 год.