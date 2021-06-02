Украинский телеканал «1+1» работает над адаптацией всемирно известного колумбийского сериального формата «Betty la fea». В России он вышел под названием «Не родись красивой», а на Украине будет называться «Моя любимая Страшко». Первые кадры 2 июня появились на YouTube

«Квартал 95» обвинил российский канал ТНТ в плагиате «Гусара» © Кадр из фильма "Гусар"

«Главная героиня внешне отличается от общепринятых стандартов красоты, особенно если мы говорим о людях, которые работают в бьюти-индустрии. Несмотря на то что ее не воспринимают, смеются из-за брекетов, очков, одежды, которая очень далека от модных тенденций, она остается верной себе и видит мир красивым», — рассказали на телеканале.

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Саундтреком к промо сериала стала новая песня группы KAZKA «Красивая сердцем». Имя актрисы, сыгравшей главную героиню, пока скрывается, создатели фильма обещают и дальше держать его в секрете. Выход картины запланирован на 2021 год.