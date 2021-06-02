«Сегодня ВОЗ утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против коронавируса, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства», — говорится в сообщении.
Данная вакцина производится китайской фармацевтической компанией Sinovac.
Предварительным условием для международных закупок и поставок через инициативу COVAX является именно включение той или иной вакцины в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.
На данный момент в этом списке значатся шесть препаратов: препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета, вакцина китайской компании Sinopharm, а также вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии.
ВОЗ также рассматривает заявку на одобрение российской вакцины «Спутник V». Изначально предполагалось, что регистрация пройдет в мае, однако этого так и не произошло. В начале мая эксперт ВОЗ Марианджела Симао заявила, что ВОЗ оценит безопасность «Спутника V» летом, не уточнив, когда именно.
Media briefing on #COVID19 & #VaccinEquity with @DrTedros, @KGeorgieva, @NOIweala & @DavidMalpassWBG https://t.co/aQPJEMyAxB— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 1, 2021