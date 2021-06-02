Китайская вакцина от коронавируса Sinovac была рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения в мире. Об этом 1 июня сообщила штаб-квартира организации в Женеве

ООН выступила за признание ВОЗ вакцины «Спутник V» © dan-news.info

Данная вакцина производится китайской фармацевтической компанией Sinovac.

Предварительным условием для международных закупок и поставок через инициативу COVAX является именно включение той или иной вакцины в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.

На данный момент в этом списке значатся шесть препаратов: препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета, вакцина китайской компании Sinopharm, а также вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии.

ВОЗ также рассматривает заявку на одобрение российской вакцины «Спутник V». Изначально предполагалось, что регистрация пройдет в мае, однако этого так и не произошло. В начале мая эксперт ВОЗ Марианджела Симао заявила, что ВОЗ оценит безопасность «Спутника V» летом, не уточнив, когда именно.