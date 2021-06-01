Украинское издание Vesti.ua опубликовало сообщение о том, что сериал «Гусар» российского канала ТНТ - плагиат многосерийного фильма «Дом Бобринских», придуманного «Кварталом 95». Об этом СМИ написало 1 июня

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Несмотря на то что украинский «Дом Бобринских» только начали снимать, местные журналисты, как и представители студии, уверены, что ТНТ украл у «Квартала» идею сценариста Александра Щура.

«Проект "Дом Бобринских" был придуман нами в 2016 году. Это могут подтвердить не только на студии, но и представители многих украинских каналов, кому он предлагался. Также он был предложен для совместного производства каналам СТС и ТНТ, и они получили сценарные материалы. Об этом свидетельствует переписка еще 2016 года. Но они проект не взяли, а потом "придумали" свой», — заявил Щур.

Сценарист уточнил, что студия хотела подать в суд на российский канал, но решила не тратить силы, а лучше направить их на создание материала.

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Отличия в сериалах Щур все же нашел: в российской версии главный герой — хамоватый гусар в исполнении Гарика Харламова, а у украинцев — утонченный интеллигентный граф. Фильм про путешествие во времени «Квартал» все же будет снимать, но обещает сделать его без «без черного и пошлого юмора», как у россиян.