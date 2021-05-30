Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-посла США на Украине Мари Йованович в крышевании фонда, якобы отмывавшего деньги Виктора Януковича. Об этом в субботу, 29 мая, он рассказал в эфире программы The Week на телеканале «Прямой»

Луценко прокомментировал инициированное в США расследование о вмешательстве Киева в американские выборы.

Экс-чиновник обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в том, что он создает ему проблемы в США. А бывший посол США Мари Йованович, по словам Луценко, блокировала его расследования, а также «крышевала» фонд «Франклин Темплтон», который, утверждает экс-генпрокурор, отмывал 8 миллиардов долларов из денег Виктора Януковича.

Луценко также предположил, что Йованович его не любила, так как имела «женские обиды».

Байден хочет наказать украинских чиновников: кому грозит экстрадиция в США за вмешательство в выборы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дональда Трампа Рудольфу Джулиани.

«Он позвонил через своих представителей, таких себе одесских жуликов. И начал на повышенных тонах кричать "открывайте немедленно дело" по Хантеру Байдену. Я сначала, чего говоря, отшучивался, а потом перешел на грубые фразы и сказал ему заткнись», — рассказал Луценко.

Ранее стало известно, что американские прокуроры ведут расследование о вмешательстве бывших и нынешних украинских чиновников в выборы в США в 2020 году.

В январе 2021 года Вашингтон ввел санкции в отношении семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины из-за вмешательства в выборы. По версии Минфина, эти лица и организации являются частью якобы связанной с Россией «сети влияния», имеющей отношение к Деркачу.