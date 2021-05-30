Луценко прокомментировал инициированное в США расследование о вмешательстве Киева в американские выборы.
Экс-чиновник обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в том, что он создает ему проблемы в США. А бывший посол США Мари Йованович, по словам Луценко, блокировала его расследования, а также «крышевала» фонд «Франклин Темплтон», который, утверждает экс-генпрокурор, отмывал 8 миллиардов долларов из денег Виктора Януковича.
Луценко также предположил, что Йованович его не любила, так как имела «женские обиды».
Кроме того, бывший генпрокурор рассказал, что во время разговора зимой 2017 года нагрубил американскому юристу, адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани.
«Он позвонил через своих представителей, таких себе одесских жуликов. И начал на повышенных тонах кричать "открывайте немедленно дело" по Хантеру Байдену. Я сначала, чего говоря, отшучивался, а потом перешел на грубые фразы и сказал ему заткнись», — рассказал Луценко.
Ранее стало известно, что американские прокуроры ведут расследование о вмешательстве бывших и нынешних украинских чиновников в выборы в США в 2020 году.
В январе 2021 года Вашингтон ввел санкции в отношении семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины из-за вмешательства в выборы. По версии Минфина, эти лица и организации являются частью якобы связанной с Россией «сети влияния», имеющей отношение к Деркачу.