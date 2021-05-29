У России есть инструменты воздействия на украинском направлении кроме военной составляющей, но пока они не задействуются, поэтому Москве необходимо проявить политическую волю. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Россия должна потребовать от Байдена прекращения дерусификации Украины © РИА Новости, Нина Зотина

«Первая идеология — лево-социалистическая, вторая — православная, третья — общерусская имперская. Есть еще и демократическая идеология, поскольку нынешний киевский режим является антидемократическим, но этой идеологии нужно учиться. Сделайте хотя бы один, но нет ни одного», — сетует Марков.

По его словам, эти каналы могут либо вещать в интернете, либо можно поставить передатчики в Донецке, Луганске, Белгороде, Крыму и даже в нейтральных водах Черного моря напротив Одессы, чтобы покрыть всю русскоязычную территорию страны.

«К этому также нужно добавить радиостанции. Современные технологии позволяют делать радио таким, что все таксисты в Киеве будут слушать это радио из России», — подчеркнул политолог.

Идеология этих ресурсов должна быть по-настоящему жесткой, потому что чем жёстче позиция в отношении украинского режима, тем громче ей будут аплодировать украинские граждане, заключил собеседник издания.

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