Первый российско-американский саммит за время президентства Байдена состоится 16 июня в Женеве. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, цель встречи — стабилизация отношений США и России.
Эксперт считает, что на встрече глав государств возникнет тема российского военного присутствия в Сирии, фактически установившийся военный контроль России на Средиземном море, российское проникновение в Африке, в Южной Америке, а также сотрудничество России с Китаем, который гораздо больше беспокоит США, чем Россия, из-за растущей экономической и прочей мощи,
«То есть здесь Белоруссия, Украина и Донбасс — это всего лишь элементы всеобщего мирового пазла, который будет обсуждаться в целом, я так полагаю. Энергетические потоки, вопросы торговли, экономические вопросы, долларовая система, международная валютная система, займы — вот это все будет обсуждаться», — констатировал Безпалько.
Если по итогам встречи Вашингтон даст сигнал Киеву двигаться в направлении урегулирования, то это будут какие-то мелкие детали, если уж стороны заговорят о принципиальных вопросах, то США просто не будут мешать России двигаться по тем направлениям, которые она для себя наметила, заключил собеседник издания.
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