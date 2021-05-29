Украинскому и белорусскому вопросам на встрече президентов России и США будет уделено не больше внимания, чем остальным темам, так как это не более чем вопрос разграничения сфер влияния. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Джен Псаки, цель встречи — стабилизация отношений США и России.

Эксперт считает, что на встрече глав государств возникнет тема российского военного присутствия в Сирии, фактически установившийся военный контроль России на Средиземном море, российское проникновение в Африке, в Южной Америке, а также сотрудничество России с Китаем, который гораздо больше беспокоит США, чем Россия, из-за растущей экономической и прочей мощи,

«То есть здесь Белоруссия, Украина и Донбасс — это всего лишь элементы всеобщего мирового пазла, который будет обсуждаться в целом, я так полагаю. Энергетические потоки, вопросы торговли, экономические вопросы, долларовая система, международная валютная система, займы — вот это все будет обсуждаться», — констатировал Безпалько.

Если по итогам встречи Вашингтон даст сигнал Киеву двигаться в направлении урегулирования, то это будут какие-то мелкие детали, если уж стороны заговорят о принципиальных вопросах, то США просто не будут мешать России двигаться по тем направлениям, которые она для себя наметила, заключил собеседник издания.

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