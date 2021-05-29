Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то победу на них одержал бы действующий президент Владимир Зеленский А дальше идёт троица: Виктор Медведчук, Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: Зеленский привлекает тем, что не забирает у украинцев мечту о будущем © Facebook, Василь Вакаров Владимир Зеленский, он набрал 73,22% голосов избирателей.

Эксперт отметил, что Зеленскому удалось укрепить свой рейтинг за счёт борьбы с олигархатом и за счёт построения территориальных оборонительных организаций, а теперь он создаёт под себя властную вертикаль.

«Президенту Зеленскому удалось удовлетворить все влиятельные силы в Украине. Он это не для народа, конечно, сделал, а исключительно для себя. Удовлетворил и американцев, и британцев, и олигархов. Даже тот факт, что он давит сейчас Медведчука, это он таким способом пытается с ним договориться. Это, пожалуй, единственное, в чём он молодец как политик, но этого явно недостаточно для народа», — констатировал Вакаров.

Украинцы в своей массе голосуют не разумом, а эмоциями, на Украине нет зрелого гражданского общества, и на выборах это проявляется особенно, заключил собеседник издания.

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