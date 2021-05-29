Если каким-то образом запретить или ограничить экспорт белорусских нефтепродуктов на Украину, это будет полное безумие, поскольку как минимум половину импорта дизтоплива на Украину приходит именно из Белоруссии. Об этом рассказал специалист по энергетике Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

«Это просто безумие». Марунич прокомментировал возможные санкции Украины против Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина Роман Протасевич, в Европе всерьез обсуждаются разного рода ограничительные меры против Белоруссии. Нынешние украинские власти в своей внешней политике ориентируются на действия Запада и неоднократно поддерживали разного рода санкционные изыскания США и ЕС.

Эксперт уточнил, что около половины импорта дизтоплива на Украину приходится из Белоруссии, и примерно столько же из России, и заместить такой объем импорта невозможно ни с организационной, ни с логистической, ни с финансовой точки зрения.

«Если такие ограничения введут, это будет трэш. Это будет примерно то же самое, как если кто-то перекроет поставки природного газа из РФ в Европу. Это будет трэш, так как 30% заместить невозможно», — подчеркнул Марунич.

Собеседник издания добавил, что теоретически заменить белорусское можно будет только российским дизтопливом, потому что у Украины нет ни мощностей по производству нефти, ни возможности привезти столько дизеля из той же Польши или Румынии.

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