После того как в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair и был арестован подозреваемый в преступлениях экстремистского характера Роман Протасевич, в Европе всерьез обсуждаются разного рода ограничительные меры против Белоруссии. Нынешние украинские власти в своей внешней политике ориентируются на действия Запада и неоднократно поддерживали разного рода санкционные изыскания США и ЕС.
Эксперт уточнил, что около половины импорта дизтоплива на Украину приходится из Белоруссии, и примерно столько же из России, и заместить такой объем импорта невозможно ни с организационной, ни с логистической, ни с финансовой точки зрения.
«Если такие ограничения введут, это будет трэш. Это будет примерно то же самое, как если кто-то перекроет поставки природного газа из РФ в Европу. Это будет трэш, так как 30% заместить невозможно», — подчеркнул Марунич.
Собеседник издания добавил, что теоретически заменить белорусское можно будет только российским дизтопливом, потому что у Украины нет ни мощностей по производству нефти, ни возможности привезти столько дизеля из той же Польши или Румынии.
Полностью интервью можно прочитать здесь.