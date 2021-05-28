Москва не будет менять свою тактику в отношении Минска, и поэтому значительный объём белорусского санкционного бремени Россия возьмёт на себя. Об этом рассказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Станислав Бышок: Москва должна иметь дело не только с Лукашенко, но и с белорусским гражданским обществом © РИА Новости, Александр Натрускин

«Поскольку нет оснований считать, что Москва внезапно переменит свою тактику, очевидно, значительный объём белорусского санкционного бремени Россия возьмёт на себя. А любые критические замечания по поводу такого подхода будут парировать: вы что, хотите, чтобы бремя легло на солдат НАТО?», — указал Бышок.

Насколько некоторые комментаторы ругали президента Белоруссии Александра Лукашенко за многовекторность, настолько же справедливо было бы сказать и об одновекторности Москвы в отношении Минска, которая заключается в поддержке действующего главы государства, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.