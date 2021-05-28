До инцидента с самолётом Ryanair вариантов какого-то внешнеполитического манёвра на западном направлении у Лукашенко было больше, но сейчас, как кажется, их не осталось, констатировал эксперт.
«Поскольку нет оснований считать, что Москва внезапно переменит свою тактику, очевидно, значительный объём белорусского санкционного бремени Россия возьмёт на себя. А любые критические замечания по поводу такого подхода будут парировать: вы что, хотите, чтобы бремя легло на солдат НАТО?», — указал Бышок.
Насколько некоторые комментаторы ругали президента Белоруссии Александра Лукашенко за многовекторность, настолько же справедливо было бы сказать и об одновекторности Москвы в отношении Минска, которая заключается в поддержке действующего главы государства, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.