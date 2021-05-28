Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич провела встречу с послом доброй воли ООН Анджелиной Джоли, в ходе которой белорусская писательница рассказала американской актрисе о судьбе «политзаключенных» на своей родине. Сообщение об этом появилось 27 мая в Telegram-канале оппозиционного Белорусского фонда культурной солидарности

Светлана Алексиевич — член Координационного совета белорусской оппозиции, который был создан на волне протестных акций после победы Александра Лукашенко на выборах президента в августе прошлого года. На сегодняшний день все видные члены совета находятся под арестом или же за границей. В числе последних оказалась и Алексиевич. Держатся в тайне: Алексиевич сделала громкое заявление © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Согласно Белорусскому культурному фонду солидарности, встреча обладательницы Нобелевской премии с голливудской звездой длилась два часа. При этом место, где проходила беседа, не раскрывается.

В тексте сообщения указывается, что Джоли высоко оценила литературные труды Алексиевич, в частности книгу «У войны не женское лицо». Особое внимание акцентируется на том, что писательница поведала актрисе о преследовании белорусскими властями оппозиционеров. В частности, речь шла о давлении на руководителя хосписа в Гродно Ольгу Величко, а также про 17-летнего активиста Никиту Золотарева. К слову, Величко подозревают в хищении имущества хосписа, а Золотарев был приговорен к пяти годам тюрьмы за участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Согласно сообщению белорусской стороны, Джоли «выразила обеспокоенность по поводу давления на детский хоспис в Гродно, за ситуацией вокруг которого внимательно следит». Также кинозвезда якобы обсудила с Алексиевич способы поддержки белорусских политзаключенных.

Другие источники о встрече не сообщают.