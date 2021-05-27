Украинская исполнительница в стиле рэп Alyona Alyona сделала пародию на откровенное фото американской звезды хип-хопа Mulatto. Попутно с этим украинка предложила своим подписчикам обсудить вопрос сексуального воспитания. Соответствующий пост Alyona Alyona разместила в Instagram 26 мая

«Я считаю, что не надо бояться секса, об этом нужно говорить. Как взрослым между собой, так и взрослым с детьми. Поэтому давайте сразу к практике. Мне очень интересно, а как бы вы объяснили ребенку, что такое секс?» — спросила подписчиков рэперша.

«Давно пора поднять эту тему в обществе», «Поддерживаю. Надо говорить об этом с детьми, начиная с 4 лет. В этом нет ничего стеснительного», «Считаю, что самое главное в понятии "секс" уже потеряно — это интимность. Мы имеем две крайности — молчать или рассказывать и, что хуже, показывать. Секс сейчас уже ничего не стоит. Я думаю, что воздержусь от того, чтобы какие-то дяди и тети рассказывали моему ребенку о том, как правильно», — ответили фолловеры.

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Настоящее имя исполнительницы — Алена Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода своей первой песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы. Рэперша выступает за бодипозитив, то есть принятие тела таким, какое оно есть, а также поддерживает сексуальные меньшинства.