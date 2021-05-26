Следствию известно, что 53-летняя женщина занималась подготовкой детей к школе, среди которых «выбирала» будущих жертв.
«Так, женщина среди детей, которые посещают уроки, определяла тех, в отношении которых возможно совершать уголовные преступления, с помощью психологического воздействия склонять их к участию в действиях сексуального характера и не допустить дальнейшего разглашения ими информации о событиях, которые происходят», — ссылается издание на сообщение суда.
Пока следствие располагает данными, что 57-летний супруг психолога-логопеда с ее помощью регулярно совершал насильственные действия сексуального характера над четырехлетним мальчиком и трехлетней девочкой. Детям логопед предлагала сладости в обмен на «правильное поведение».
Супруг логопеда, который собственно и совершал насилие над несовершеннолетними, пока остается на свободе, мужчине не избрали меру пресечения из-за его плохого самочувствия.
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Статья, по которой обвиняются супруги, предполагает санкцию в виде лишения свободы сроком от 15 лет до пожизненного заключения.