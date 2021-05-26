В Одессе суд взял под стражу психолога-логопеда, которую подозревают в причастности к сексуальному насилию над малолетними детьми. Такую новость 26 мая сообщает УНИАН со ссылкой на Киевский районный суд Одессы

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«Так, женщина среди детей, которые посещают уроки, определяла тех, в отношении которых возможно совершать уголовные преступления, с помощью психологического воздействия склонять их к участию в действиях сексуального характера и не допустить дальнейшего разглашения ими информации о событиях, которые происходят», — ссылается издание на сообщение суда.

Пока следствие располагает данными, что 57-летний супруг психолога-логопеда с ее помощью регулярно совершал насильственные действия сексуального характера над четырехлетним мальчиком и трехлетней девочкой. Детям логопед предлагала сладости в обмен на «правильное поведение».

Супруг логопеда, который собственно и совершал насилие над несовершеннолетними, пока остается на свободе, мужчине не избрали меру пресечения из-за его плохого самочувствия.

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Статья, по которой обвиняются супруги, предполагает санкцию в виде лишения свободы сроком от 15 лет до пожизненного заключения.