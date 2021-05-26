По данным СМИ, коробку печенья из Испании 70-летней матери прислала дочь. Съев несколько печений, сельчанка почувствовала внезапный приступ головной боли, тошноту и тахикардию и вызвала скорую.
Прибывший фельдшер диагностировал у пациентки наркотическое отравление и решил выяснить, чем оно было вызвано. Изучив коробку с печеньем, он узнал, что в его составе находилось большое количество марихуаны, которая и подкосила здоровье пожилой женщины.
Тем временем в апреле Кабинет министров Украины разрешил использование в стране некоторых препаратов, в состав которых входит лечебный каннабис.