Пожилая жительница села Чepнoбaeвки в Херсонской области отравилась испанским печеньем, в составе которого оказалась марихуана. Об этом 26 мая сообщил «Типичный Херсон»

Кабмин Украины частично легализовал медицинский каннабис © CC0, Pixabay данным СМИ, коробку печенья из Испании 70-летней матери прислала дочь. Съев несколько печений, сельчанка почувствовала внезапный приступ головной боли, тошноту и тахикардию и вызвала скорую.

Прибывший фельдшер диагностировал у пациентки наркотическое отравление и решил выяснить, чем оно было вызвано. Изучив коробку с печеньем, он узнал, что в его составе находилось большое количество марихуаны, которая и подкосила здоровье пожилой женщины.

Тем временем в апреле Кабинет министров Украины разрешил использование в стране некоторых препаратов, в состав которых входит лечебный каннабис.