Украинская блогерша, которую также называют одесской Барби, Валерия Лукьянова рассказала о смерти своей подруги — 32-летней поэтессы из Одессы Ольги Архангельской, которая тоже «переделала» себя во всемирно известную куклу. Новость об этом появилась 26 мая на mv.org.ua

Известно, что девушки параллельно друг с другом стремились к образу Барби, прибегая к услугам пластических хирургов. СМИ сообщают, что в последние годы Архангельская вела активный образ жизни, пыталась стать дизайнером и начала писать стихи.

«Она была безумно талантливым, ранимым, открытым и в то же время абсолютно закрытым человеком. Она была невероятно грустной, и в то же время невероятно веселой, с острым, просто блестящим чувством юмора и сарказмом игрока. Невероятно сильной и невероятно слабой и чувствительной. Очень неоднозначная натура, поэтесса. Предсказала свою смерть в своем стихотворении», — сказала о своей умершей подруге Лукьянова.

Блогерша добавила, что реальность была для Архангельской слишком суровой, поэтому девушка пыталась сбежать от нее, и это у нее получилось. Многие подписчики умершей заподозрили, что причиной ее смерти могло стать самоубийство, такие мысли людям пришли в голову после вот этих слов Лукьяновой:

«Это был осознанный выбор человека, который знал о своей смерти еще несколько лет назад», — заявила она.

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Примечательно, что Лукьянова исповедует особую философию жизни, которая якобы ориентирует человека на бессмертие. В частности, для достижения этой цели блогерша предлагала своим подписчикам отказываться от еды. Отдельные пользователи предположили, что следование именно этой теории могло привести к смерти Архангельской.