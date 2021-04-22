Украинская блогерша, которую также называют одесской Барби, Валерия Лукьянова поделилась с подписчиками, что нужно сделать человеку, чтобы им перестали управлять, а он сам обрел вечную жизнь. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram 22 апреля

Хлопать ушами по щекам: Лоза высказался о запрете на въезд на Украину © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Управление людьми в Матрице осуществляется через еду. Людей приучили сутки напролет загружать в свое тело еду, постоянно и без перерывов. Когда тело ее переваривает — оно портится, стареет, стрессует. От чего урон, который получает ваш Аватар, — колоссален!!!» — написала блогерша.

В качестве доказательства пагубности пищевой наркомании она регулярно публикует свои фотографии, уточняя, что именно правильный путь помогает ей в свои 35 лет сохранять молодость и не выглядеть на свой возраст.

«Мне сказали операторы, что удовольствия для бессмертных недопустимы. Может быть, именно поэтому бессмертных так мало, что о них люди почти ничего не слышат? Люди — это сплошные наркоманы, они гонятся за удовольствиями. А тот, кто отказался от этого, — самый страшный и опасный человек, ибо им невозможно управлять. Это уже и не человек вовсе», — заявила одесская Барби.

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Валерии Лукьяновой 35 лет, ей приписывают множество пластических операций, благодаря которым она стала похожа на куклу Барби. Сама блогерша эту информацию отрицает, заявляя, что сделана у нее только грудь, и то только затем, чтобы уравновесить фигуру.

Женщина вегетарианка, периодически практикует сыроедение и раздельное питание, а также рассказала подписчикам, что исключила из рациона углеводы. При этом Лукьянова занимается в спортзале.

К слову, несмотря на необычные взгляды блогерши, на нее подписан миллион человек.