Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы на Украину до 31 августа. Запрет начал действовать с вечера 25 мая, передает пресс-служба белорусского авиаперевозчика

Дмитрий Абзалов: Запрет авиасообщения с Белоруссией ударит и по Европе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Указано, что полеты прекращаются в Киев, Львов, Одессу и Харьков. Кроме того, отменяются ночные рейсы из Минска в Киев (B2 847) и Одессу (B2 833), которые должны были вылететь 25 мая в 22:40 и 23:40 соответственно.

В авиакомпании отметили, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства.

Такое решение было принято после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, в котором летел сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сняли с рейса и задержали.