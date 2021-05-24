Президент Украины Владимир Зеленский после экстренной посадки самолета Ryanair поручил правительству приостановить авиасообщение с Белоруссией, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства 24 мая

Как отмечается, Зеленский провел совещание с участием премьера Дениса Шмыгаля, секретаря СНБО Алексея Данилова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Обсуждались события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, 23 мая совершившего вынужденную посадку в аэропорту Минска.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», — сказано в сообщении.

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

По словам Шмыгаля, Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений.

Премьер сказал, что «Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска».

Напомним, борт Ryanair развернули уже на границе с Литвой. При этом до аэропорта Вильнюса ему лететь было ближе, чем до Минска.

Это вызвало негодование противников президента Александра Лукашенко в социальных сетях.

Однако уже подтверждено, что экипаж самолета обратился к Белоруссии за помощью и власти страны решили пойти навстречу.

Бесполётная зона. Ударит ли задержание Протасевича по Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Несмотря на это, в ЕС 24 мая обсудят «последствия» для Беларуси из-за инцидента с самолетом.

Так, Польша требует от ЕС немедленных санкций против Лукашенко за «захват самолета». Генсек НАТО выступил за международное расследование инцидента в Минске.

Между тем в Минске заявили о готовности принять международных инспекторов для расследования инцидента.