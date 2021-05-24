Как отмечается, Зеленский провел совещание с участием премьера Дениса Шмыгаля, секретаря СНБО Алексея Данилова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обсуждались события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, 23 мая совершившего вынужденную посадку в аэропорту Минска.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», — сказано в сообщении.
25 мая по этому поводу состоится внеочередное заседание украинского Кабмина. На повестке дня будет вопрос запрета полетов над Белоруссией.
По словам Шмыгаля, Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений.
Премьер сказал, что «Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска».
Напомним, борт Ryanair развернули уже на границе с Литвой. При этом до аэропорта Вильнюса ему лететь было ближе, чем до Минска.
Это вызвало негодование противников президента Александра Лукашенко в социальных сетях.
Однако уже подтверждено, что экипаж самолета обратился к Белоруссии за помощью и власти страны решили пойти навстречу.
Как рассказали представители властей Белоруссии на пресс-конференции в Минске, поводом для возвращения самолета в Минск стало письмо с угрозами взорвать самолет над Вильнюсом.
Несмотря на это, в ЕС 24 мая обсудят «последствия» для Беларуси из-за инцидента с самолетом.
Так, Польша требует от ЕС немедленных санкций против Лукашенко за «захват самолета». Генсек НАТО выступил за международное расследование инцидента в Минске.
Между тем в Минске заявили о готовности принять международных инспекторов для расследования инцидента.