Рядом с воротами николаевской синагоги, украшенными звездами Давида, появилось изображение нацистской свастики, сообщила Объединенная еврейская община Украины 24 мая в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее фото

«Свастика у ворот синагоги в Николаеве обнаружена перед шаббатом», — говорится в подписи к картинке.

МИД Украины защитил организатора еврейских погромов от притязаний Израиля © Public domain

Напомним, 22 мая в Умани в одном квартале от синагоги, в которой захоронен равви Нахаман, были обстреляны двое граждан Израиля. В данный момент они находятся в больнице.

Ранее на Украине приверженцы ортодоксального иудаизма неоднократно подвергались нападкам со стороны украинских националистов.

К примеру, в декабре 2016 года до сих пор не установленные лица залили вход в могильный комплекс равви Нахамана красной краской, а в синагогу подбросили свиную голову с изображенной на ней свастикой.