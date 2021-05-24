«Свастика у ворот синагоги в Николаеве обнаружена перед шаббатом», — говорится в подписи к картинке.
Как уточняется, в полицию пока община не обращалась, в данный момент решают, стоит ли беспокоить правоохранителей по такому вопросу.
Напомним, 22 мая в Умани в одном квартале от синагоги, в которой захоронен равви Нахаман, были обстреляны двое граждан Израиля. В данный момент они находятся в больнице.
Ранее на Украине приверженцы ортодоксального иудаизма неоднократно подвергались нападкам со стороны украинских националистов.
К примеру, в декабре 2016 года до сих пор не установленные лица залили вход в могильный комплекс равви Нахамана красной краской, а в синагогу подбросили свиную голову с изображенной на ней свастикой.