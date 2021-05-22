Киевский суд 13 мая отправил оппозиционера Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.
Эксперт пояснил, что Медведчук, выйдя под залог, не был бы ничем ограничен (кроме выезда за границу), мог бы ходить на заседания Верховной Рады и заниматься партией, а вот домашний арест существенно ограничивает как свободу передвижения, так и возможности политической деятельности.
«Я думаю, что определенную работу над ошибками проведет и Офис генпрокурора, и СБУ, там есть еще материалы. Праздновать победу на месте сторонников Медведчука я бы не стал», — указал Золотарев.
Политолог добавил, что Медведчука системно выдавливают из политики, имея дело с государством, он прекрасно это понимает, это происходит медленно, но эффективно.
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