Сторонники Виктора Медведчука пытаются преподнести его домашний арест в качестве победы, но трактовать это так однозначно все же не стоит. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.

Эксперт пояснил, что Медведчук, выйдя под залог, не был бы ничем ограничен (кроме выезда за границу), мог бы ходить на заседания Верховной Рады и заниматься партией, а вот домашний арест существенно ограничивает как свободу передвижения, так и возможности политической деятельности.

«Я думаю, что определенную работу над ошибками проведет и Офис генпрокурора, и СБУ, там есть еще материалы. Праздновать победу на месте сторонников Медведчука я бы не стал», — указал Золотарев.

Политолог добавил, что Медведчука системно выдавливают из политики, имея дело с государством, он прекрасно это понимает, это происходит медленно, но эффективно.

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