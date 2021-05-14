Процесс над Виктором Медведчуком будет одной из главных тем в Украине в ближайшие год-два, уверен украинский политолог Андрей Золотарев

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома и офис нардепа, одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

В партии считают, что суд над Медведчуком является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.

Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев, комментируя происходящее изданию Украина.ру, заявил:

Прокуратура, конечно, выглядит бледно и убого, это, по-моему, главное свидетельство «эффективности» реформы небезызвестного господина Рябошапки, который институционально уничтожил Генпрокуратуру на откуп своей семье во Франции. Но дело не в этом.

Понятно, что сторонники Медведчука будут пытаться, да и уже пытаются, подать это все как большую победу, понятно, что попытаются выжать максимум пропагандистского эффекта.

Однако я не спешил бы трактовать это так. Стоит отметить, что судья отклонил прошение депутатов взять Медведчука на поруки, равно как и не удовлетворил требование прокуратуры об аресте с залогом 300 млн гривен. Я думаю, 40 друзей Медведчука — люди не бедные, они бы в течение пары дней внесли бы в Госказначейство искомую сумму.

Айкидо по-зеленски. Как власть неожиданно помогла Медведчуку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

А вот домашний арест существенно ограничивает как свободу передвижения, так и возможности политической деятельности как минимум на два месяца. Понятно, что будут апеллировать и пытаться отменить это решение, но, пожалуй, надо отметить, что ни при одном из украинских президентов Медведчук не попадал в столь непростую и проблемную для него ситуацию.

Я думаю, что определенную работу над ошибками проведет и Офис генпрокурора, и СБУ, там есть еще материалы. Праздновать победу на месте сторонников Медведчука я бы не стал.

Ясно одно: Медведчука системно выдавливают из политики. Имея дело с государством, он прекрасно это понимает. Эти жернова, может, где-то медленно и неэффективно, но мелют верно. Был удар по информационным возможностям, потом по ресурсной базе, сейчас пошли по стезе судебных преследований. Думаю, что процесс над Медведчуком будет одной из топ-тем еще год-полтора.