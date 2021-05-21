«Есть соглашение со Всемирным банком на 90 миллионов долларов (2,5 млрд грн, или 6,6 млрд руб. — Ред.), часть из которых будет использована на закупку вакцин. Еще 50 миллионов евро получим от Европейского инвестиционного банка на вакцинацию», — рассказал он.
Шмыгаль напомнил, что 40% процесса должно быть профинансировано за средства госбюджета. Из него уже выделили 10 миллиардов гривен (26,7 млрд руб.).
С начала прививочной кампании на Украине от COVID-19 привито 971 034 человека, из них завершили вакцинацию — 60 696.