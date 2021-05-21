Европейский инвестиционный банк выделит Украине 50 миллионов евро (1,7 млрд грн, или 4,5 млрд руб.) на проведение вакцинации от коронавируса. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Верховной Раде 21 мая

Ляшко рассказал, когда украинцам ждать следующую партию вакцин от COVID-19 © Facebook, Виктор Ляшко

Шмыгаль напомнил, что 40% процесса должно быть профинансировано за средства госбюджета. Из него уже выделили 10 миллиардов гривен (26,7 млрд руб.).

С начала прививочной кампании на Украине от COVID-19 привито 971 034 человека, из них завершили вакцинацию — 60 696.