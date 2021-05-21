Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Андрей Одарченко строит многоэтажный дом в курортном месте Межводное на территории Крыма. Об этом 21 мая сообщает телевизионная служба новостей телеканала «1+1» на своем сайте

В сюжете отмечается, что земля принадлежит тете депутата, но в 2018 году парламентарий официально просил разрешения у России на застройку с формулировкой: «повысить инвестиционную привлекательность региона». Чей Крым? Лоза ответил на главный украинский вопрос © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Судя по внешнему виду, это гостиница. Она в пешей доступности от берега моря. Это действительно ценный участок с оценочной стоимостью в российских кадастрах около 2 млн российских рублей. Но мы прекрасно понимаем, что на рынке эта земля стоит в разы дороже», — рассказал телеканалу руководитель Антикоррупционного блока участников АТО Антон Сосницкий.

Также отмечается, что в украинских реестрах земельный участок числится за Лидией Одарченко 1937 года рождения, которая когда-то давала племяннику в долг 3 млн гривен (около 7,5 млн рублей).

Одарченко баллотировался в Раду по мажоритарному округу в Харьковской области. Депутат является членом парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики.