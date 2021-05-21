Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%. Об этом сообщил экс-министр экономики Игорь Петрашко в интервью агентству Интерфакс-Украина 21 мая

По данным экс-министра, в 2022 году рост реального ВВП замедлится с 4,3% до 3,8%.

«Наш обновленный макропрогноз, направленный в разные органы власти и на котором будет также строиться трехлетняя Бюджетная декларация, — это рост экономики на 4,1% в этом году… С апреля мы видим позитивные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП», — рассказал министр.

Ранее Кабинет министров прогнозировал рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% — в 2023 году. Средний рост потребительских цен в 2021 году ожидался на уровне 8,1%.