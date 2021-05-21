По данным экс-министра, в 2022 году рост реального ВВП замедлится с 4,3% до 3,8%.
«Наш обновленный макропрогноз, направленный в разные органы власти и на котором будет также строиться трехлетняя Бюджетная декларация, — это рост экономики на 4,1% в этом году… С апреля мы видим позитивные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП», — рассказал министр.
При этом Петрашко отметил, что падение экономики по итогам января-марта 2021 года оказалось лучше ожидаемого показателя — 2% при ожидаемых 3%. Также, по его словам, министерство ожидает рост инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году по сравнению с 2020-м.
Ранее Кабинет министров прогнозировал рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% — в 2023 году. Средний рост потребительских цен в 2021 году ожидался на уровне 8,1%.