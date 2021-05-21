Специалист отметил, что часть подразделений запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которые были переброшены военно-транспортной авиацией США в Афганистан, фактически готовы наступать через среднеазиатские республики к границам Российской Федерации.
«Судя по разведпризнакам, за последние два-три года они провели ряд разведок боем и убедились, что, когда речь идет о серьезных намерениях этих бандитов, вся эта доблестная милиция/полиция этих среднеазиатских республик разбегается, как крысы по норам», — категоричен Жилин.
По его мнению, политическое руководство России делает выводы в смысле укрепления рубежей, и в том числе с этим был связан визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на День Победы.
Рахмон понимает, что террористы запросто могут свергнуть его и даже физически уничтожить, поэтому нужно было как-то скорректировать действия России и его республики в отношении безопасности, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.