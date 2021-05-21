Сегодня в Средней Азии сложилась тяжелая ситуация с точки зрения террористических угроз. Об этом рассказал военный эксперт и эксперт по безопасности Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин о событиях в Казани и обо всех уровнях террористической угрозы для России © Twitter, Александр Жилин

«Судя по разведпризнакам, за последние два-три года они провели ряд разведок боем и убедились, что, когда речь идет о серьезных намерениях этих бандитов, вся эта доблестная милиция/полиция этих среднеазиатских республик разбегается, как крысы по норам», — категоричен Жилин.

По его мнению, политическое руководство России делает выводы в смысле укрепления рубежей, и в том числе с этим был связан визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на День Победы.

Рахмон понимает, что террористы запросто могут свергнуть его и даже физически уничтожить, поэтому нужно было как-то скорректировать действия России и его республики в отношении безопасности, заключил собеседник издания.

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