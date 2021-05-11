В условиях, когда против России ведется гибридная война, ее враги стараются создать впечатление, что жизнь детей в опасности, это оказывает колоссальное давление в том числе и на политическую власть в стране, считает эксперт по безопасности Александр Жилин

Александр Жилин: Россия должна равняться на Израиль в вопросе реагирования на террористические угрозы © Twitter, Александр Жилин

Утром во вторник, 11 мая, в гимназии на улице Файзи в Казани 19-летний молодой человек устроил стрельбу, его задержали сотрудники полиции. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек — семеро детей и одна учительница, 21 получил ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

- Александр Иванович, можно ли в данном случае говорить о системных ошибках, допущенных правоохранителями, или стрельбу в школах в принципе трудно контролировать?

— В условиях, когда по некоторым разведпризнакам можно сделать вывод о том, что против нас в рамках гибридной войны готовы применять в том числе терроризм, я допускаю, что это была некая спланированная операция.

Она в чем-то напоминает массовое убийство в Керченском политехническом колледже, когда все было списано на одного человека, который стрелял, а потом профессионалы, комментируя эти события, высказали иную точку зрения: что там была группа террористов, которая вела огонь.

Но в данном случае нужно дождаться официальных заявлений наших спецслужб и правоохранительных органов. Я отношусь к людям, которые считают, что нельзя по горячим следам ради сенсации делать какие-то выводы.

Когда нам предъявят официальную версию, мы спокойно сядем и посмотрим, возникнут ли какие-нибудь противоречия в этих заключениях. Сейчас говорить о чем-то рано, потому что мы не располагаем всей полнотой информации.

- Как вы думаете, почему в России участились подобные нападения на учебные заведения именно в тот момент, когда террористическая угроза на Северном Кавказе вроде бы стала снижаться?

— Дело в том, что теракты против детей — самое болезненное, что может быть для взрослого населения. Когда наши враги стараются создать впечатление, что жизнь наших детей в опасности, это оказывает колоссальное давление в том числе и на политическую власть в стране. Потому что дороже детей у семьи никого нет. Это психологический расчет, и упор делается именно на это.

Кроме того, мы не можем каждую школу превратить в аэропорт с точки зрения безопасности. Это дорого, и это все равно не дает стопроцентной гарантии защиты. Мы прекрасно видели, какие теракты могут устроить террористы в аэропортах.

Поэтому зачастую упор делается именно на деток.

- У нас было интервью со специалистом по Афганистану Андреем Серенко, и он выразил мнение, что сейчас наиболее уязвимыми для террористических атак регионами России являются города вроде Тюмени, поскольку многие молодые мусульмане отправляются на заработки в нефтегазодобывающие и золотоносные районы и вербовщики устроили в соцсетях целую пропагандистскую кампанию о том, что Сибирь — это исконная мусульманская земля и что «проклятый Ермак» убил «благородного хана Кучума». А вы что думаете по этому поводу?

Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененная © предоставлено Андреем Серенко

Вообще я бы не стал во всем винить мусульман. Это неправильно. Да, есть определенная категория представителей этой веры, которые заблудилась в трех соснах и против которых применяются псевдоисламские учения, стравливая друг с другом. Но говорить о том, что исламский мир России чрезвычайно опасен, нельзя. На мой взгляд, с этой точки зрения гораздо большую опасность представляет именно Украина.

Американцы подготовили достаточное количество диверсантов на полигоне Яворов подо Львовом для действий в том числе на территории России. Мы не знаем, сколько спящих ячеек они организовали после 2014 года. И этих специалистов по диверсионной работе очень сложно идентифицировать, потому что они такие же, как мы.

Поэтому не надо делать акцент на исламе и подыгрывать нашим врагам. Потому что представители любой национальности могут быть завербованы. И самая благодатная среда для вербовки — нищета населения. Там, где народ живет за чертой бедности, не представляет никакого труда нанять людей, которые за гроши будут исполнять то, что им поручат. К сожалению, у нас это не учитывается.

И еще один момент. В условиях, когда против нас ведется такая война, меня поражает иждивенческая позиция нашего общества. Все считают, что это работа ФСБ, а нам это все до лампочки. Так не бывает. На плечи ребят из контрразведки и подразделений антитеррора ФСБ ложится колоссальная нагрузка. Они сутками не спят и сутками работают. Им нужна помощь общества.

Армен Гаспарян: Деятельность украинских спецслужб на территории РФ состоит из одних провалов © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Я понимаю ваши опасения насчет Украины, но не все их разделяют. Высказываются мнения, что опубликованные в СМИ случаи диверсионной активности как раз свидетельствуют о провале украинских спецслужб. Насколько именно украинские спецслужбы эффективны в этой гибридной войне против России?

— Да, эти провалы есть. Но дело в том, что время от времени проходят политические торги. В свое время американские спецслужбы передали нам материалы о том, что в Питере готовится теракт в метро. Думаете, это признак доброй воли англосаксов? Для них это вообще нехарактерно. Это закулисные торги. Там обсуждался важный вопрос, и они послали весточку: «Ребята, в следующий раз мы не предупредим, а просто проведем этот теракт». Эти вещи тоже нужно учитывать.

Я не склонен уничижительно относится к террористической угрозе. И когда некоторые говорят, что Украина слаба и ничего не может, то это рассуждения непрофессионалов. Если, условно говоря, поступит команда и, не дай бог, в четырех городах-миллионниках произойдут крупные теракты, то страна содрогнётся. Эта угроза есть. Территория Украины накачена русофобией, и социальные условия для этого созданы. Но даже это необязательно.

Представим себе молодую женщину из Украины, которая работает на стройке. Вдруг ей звонят и говорят примерно следующее: «Здравствуй, дорогая. Это тебе звонят из твоего родного города. Тут бегают двое твоих деток. Мы за ними наблюдаем. Хочешь, чтобы они выжили? К тебе сейчас подойдут люди, передадут сумку, и ты отнесешь эту сумку туда, куда мы скажем. Если все сделаешь правильно, твои дети будут живы и ты еще и получишь вознаграждение». Я не думаю, что мать маленьких детей отвергнет это предложение.

Я это к тому, что есть очень тонкие моменты воздействия на людей. В том числе с использованием родительского инстинкта.

- А как вы оцениваете террористическую угрозу со стороны Средней Азии и насколько к ней готова Россия?

— Ситуация тяжелая. Часть подразделений запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которые были переброшены военно-транспортной авиацией США в Афганистан, фактически готовы наступать через среднеазиатские республики к нашим границам.

Судя по разведпризнакам, за последние два-три года они провели ряд разведок боем и убедились, что, когда речь идет о серьезных намерениях этих бандитов, вся эта доблестная милиция/полиция этих среднеазиатских республик разбегается, как крысы по норам.

Политическое руководство России делает выводы в смысле укрепления рубежей, и в том числе с этим был связан визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на 9 Мая. Да, у него свои заморочки, но в том числе обсуждался вопрос этой угрозы. Потому что эти люди снесут и повесят самого Рахмона. Поэтому нужно было как-то скорректировать действия России и его республики в отношении безопасности.