Правоохранительные органы Украины задержали двух воров в законе, которых считают одними из самых влиятельных криминальных авторитетов страны. Об этом 20 мая сообщается на странице Нацполиции в Facebook

Отмечается, что задержаны Лаша Джачвлиани (Лаша Сван) и Сергей Олейник (Умка).

«Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью — полиция задержала двух самых влиятельных "воров в законе" в Украине», — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Twitter.

Продовжуємо непримиренну війну з організованою злочинністю — @NPU_GOV_UA затримала двох найвпливовіших «ворів у законі» в Україні. Нове законодавство, політична воля і фах оперативників поступово винищують це ганебне кримінальне явище. Ми не зупинимося. https://t.co/UIaVzWXHFW pic.twitter.com/XYJUX6nNvw — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 20, 2021

​По данным МВД, Джачвлиани и Олейник являются организаторами преступных группировок, которые контролировали криминалитет в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Николаевской областях, а также на западе страны. Полтора десятка человек из этих группировок арестовали еще в апреле, а накануне, 19 мая, были задержаны Сван и Умка.

Согласно информации СМИ, Олейник является главой мощного днепровского преступного клана, близок олигарху Игорю Коломойскому. Имеет интересы в сфере контрабанды, торговли, а также в топливном и игровом бизнесе.

Джачвлиани — уроженец Грузии, обвинялся на Украине в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении более 500 воров в законе. При этом в 2019 году тогдашний первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин признал, что страну заполонили воры в законе, которые имеют влияние на общественно-политические процессы.