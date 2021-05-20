Во время политических торгов враги России готовы применять против нее любое доводы, в том числе террористическую угрозу. Об этом рассказал военный эксперт и эксперт по безопасности Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин о событиях в Казани и обо всех уровнях террористической угрозы для России © Twitter, Александр Жилин

Специалист напомнил, что в свое время американские спецслужбы передали своим российским коллегам материалы о том, что в санкт-петербургском метро готовится теракт.

«Думаете, это признак доброй воли англосаксов? Для них это вообще нехарактерно. Это закулисные торги. Там обсуждался важный вопрос, и они послали весточку: "Ребята, в следующий раз мы не предупредим, а просто проведем этот теракт". Эти вещи тоже нужно учитывать», — пояснил Жилин.

По его мнению, нельзя уничижительно относится к террористической угрозе, и когда некоторые говорят, что Украина слаба и ничего не может, то это рассуждения непрофессионалов, так как украинские диверсанты в состоянии устроить теракты в городах-миллионниках, чтобы Россия содрогнулась.

Полностью интервью можно прочитать здесь.