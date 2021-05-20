Сейчас высказываются мнения, что опубликованные в СМИ случаи диверсионной активности в России как раз свидетельствуют о провале украинских спецслужб, откуда убрали всех профессионалов и заменили их на идеологически подходящих людей.
Специалист напомнил, что в свое время американские спецслужбы передали своим российским коллегам материалы о том, что в санкт-петербургском метро готовится теракт.
«Думаете, это признак доброй воли англосаксов? Для них это вообще нехарактерно. Это закулисные торги. Там обсуждался важный вопрос, и они послали весточку: "Ребята, в следующий раз мы не предупредим, а просто проведем этот теракт". Эти вещи тоже нужно учитывать», — пояснил Жилин.
По его мнению, нельзя уничижительно относится к террористической угрозе, и когда некоторые говорят, что Украина слаба и ничего не может, то это рассуждения непрофессионалов, так как украинские диверсанты в состоянии устроить теракты в городах-миллионниках, чтобы Россия содрогнулась.
Полностью интервью можно прочитать здесь.