Отмечается, что ссылку разместили под одним из заданий для учеников. В разделе учебника «Спор как вид коммуникации» размещен текст, посвященный теме необходимости школьной формы в учебных заведениях. В этом тексте содержится ссылка.
В комментарии ТСН помощница автора Оксана Авраменко рассказала, что они уже были проинформированы про ошибку в ссылке.
«Это вообще была ссылка на администрацию города Новомиргорода Кировоградской области, но, как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по этой ссылке и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию», — сказала она.
Учебник издали в 2018 году в 2 тыс. экземплярах. Автором является ученый и известный популяризатор украинского языка Александр Авраменко, который написал множество языковых пособий. Выпускники школ готовятся к внешнему независимому тестированию для поступления в высшие учебные заведения чаще всего именно по его учебникам.