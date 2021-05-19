Школьный учебник по украинскому языку для 10 классов, автором которого является Александр Авраменко, попал в скандал из-за обнаруженной на одной из страниц книги ссылки на сайт с порнографическим содержанием. Фото страниц 19 мая опубликовал Telegram-канал ЙАД

Отмечается, что ссылку разместили под одним из заданий для учеников. В разделе учебника «Спор как вид коммуникации» размещен текст, посвященный теме необходимости школьной формы в учебных заведениях. В этом тексте содержится ссылка.

В комментарии ТСН помощница автора Оксана Авраменко рассказала, что они уже были проинформированы про ошибку в ссылке. Бухалово в Борщах, а потом Куклы в Лобковой балке: забавное путешествие по Украине © drive2.ru

«Это вообще была ссылка на администрацию города Новомиргорода Кировоградской области, но, как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по этой ссылке и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию», — сказала она.

Учебник издали в 2018 году в 2 тыс. экземплярах. Автором является ученый и известный популяризатор украинского языка Александр Авраменко, который написал множество языковых пособий. Выпускники школ готовятся к внешнему независимому тестированию для поступления в высшие учебные заведения чаще всего именно по его учебникам.