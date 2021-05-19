Ранее донецкий социолог Денис Селезнев в своей статье о выводе Донбасса из экономического кризиса написал, что для этого нужно принять два идеологических момента. Первое, что не будет спасения извне (включая вхождение в состав РФ или возвращение в состав Украины), и второе, что экономика Донбасса представляет собой совокупность морально и физически устаревшей советской промышленности.
Донбассу нужно интегрироваться в какую-то более крупную экономику и стать ее составной частью, чтобы получить финансовую, ресурсную и человеческую поддержку, поскольку индустриальный регион не может выживать лишь за счет внутреннего рынка, пояснил эксперт.
«В Донбассе нет развития, или нет развития в тех темпах, которые он заслуживает. Донбасс обладает громадным человеческим, экономическим и творческим потенциалом. И этот потенциал в этих условиях, к сожалению, не может раскрыться», — сетует Замдыханов.
Понятно, что своей нынешней позицией Москва гарантирует определенную безопасность Донбасса, но эта гарантия безопасности в итоге закончилась тем, что Донбасс завис между небом и землей, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.