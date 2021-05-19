Независимый статус Донбасса убийствен для его экономики. Сейчас, когда он не принадлежит ни России, ни Украине, регион хиреет и увядает. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов: Если бы Зеленский приехал в Донецк, это было бы слишком хорошо © Рамиль Замдыханов Денис Селезнев в своей статье о выводе Донбасса из экономического кризиса написал, что для этого нужно принять два идеологических момента. Первое, что не будет спасения извне (включая вхождение в состав РФ или возвращение в состав Украины), и второе, что экономика Донбасса представляет собой совокупность морально и физически устаревшей советской промышленности.

Донбассу нужно интегрироваться в какую-то более крупную экономику и стать ее составной частью, чтобы получить финансовую, ресурсную и человеческую поддержку, поскольку индустриальный регион не может выживать лишь за счет внутреннего рынка, пояснил эксперт.

«В Донбассе нет развития, или нет развития в тех темпах, которые он заслуживает. Донбасс обладает громадным человеческим, экономическим и творческим потенциалом. И этот потенциал в этих условиях, к сожалению, не может раскрыться», — сетует Замдыханов.

Понятно, что своей нынешней позицией Москва гарантирует определенную безопасность Донбасса, но эта гарантия безопасности в итоге закончилась тем, что Донбасс завис между небом и землей, заключил собеседник издания.

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