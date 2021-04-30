Жители Донбасса не особенно верят, что вероятная встреча президентов России и Украины сможет облегчить их жизнь, но любая встреча полезнее вооруженного противостояния, считает донецкий журналист Рамиль Замдыханов

Рамиль Замдыханов: украинцы не осознают всю трагедию Донбасса © Скриншот из видео Украина.ру

- Рамиль, как вообще в Донбассе отреагировали на известия о возможной встрече Путина с Зеленским, и состоится ли она вообще, по мнению жителей региона?

— Есть определенная апатия и неверие в свое будущее. Подобные встречи были в прошлом, и ничем позитивным не заканчивались. Сейчас тяжело какими-то заявлениями пробудить в людях оптимистичный взгляд на жизнь.

Лично я придерживаюсь точки зрения, что любая встреча полезнее вооруженного противостояния, даже если она ничем не закончится, или ее итоги будут далеки от ожидаемого результата.

Как сказал известный советский дипломат Андрей Громыко, лучше один год переговоров, чем один день войны. Это как раз тот самый случай. Пусть встречаются.

- Со стороны представителей Донбасса высказываются два противоположных взгляда на случай, если Зеленский вдруг решит приехать в Донецк. Одни говорят, что с ним готовы вести переговоры, а другие, что его просто разорвут. А вы что думаете по этому поводу?

— Да никто его тут не разорвёт. Мы цивилизованное государство, в котором живут интеллигентные люди. Конечно, люди устали и изморены этой ситуацией, но такой картины, когда толпа рвет на куски неудобного ей человека, точно не будет. Донбасс — это индустриальный регион, который сохраняет определенную культуру поведения.

Кроме того, в ДНР/ЛНР есть органы власти, которые в состоянии обеспечить необходимый порядок. Очевидно, что персонам подобного ранга полагается соответствующая охрана, и, если визит Зеленского в Донецк все же состоится, подобные меры безопасности будут предприняты. Безпалько: Зеленский — марионетка, переговоры нужно вести с его кукловодами © РИА Новости, Нина Зотина

Разумеется, в каждом обществе есть городские сумасшедшие, но от таких незапланированных действий Зеленский будет точно защищен.

Но это только умозрительная перспектива. Зеленский не поедет в Донецк на переговоры. Это было бы слишком хорошо. Я всегда говорил, что завершение конфликта в Донбассе оформится только в виде прямых переговоров Киева с Донецком/Луганском, и больше никак.

- Новости о переговорах повлияли каким-то образом на ситуацию с обстрелами?

— Вчера обстрелы были. Я слышал их где-то часов в 5 утра. Я живу на северной оконечности города, где недалеко аэропорт, так называемая «промка». Но я не стал открывать окно, чтобы прислушиваться к тому, что да как. Мы привыкли к этой ситуации.

Какого-то зримого изменения не наступило ни в худшую, ни в лучшую сторону. Все осталось по-прежнему. Люди на местах к этому как-то привыкли, но если абстрагироваться от этой дурацкой привычки и посмотреть на ситуацию здравым взглядом, понятно, что когда в миллионном городе звучит стрельба, то это не очень хорошо, мягко говоря.

- Будет ли в дальнейшем меняться позиция официальной Москвы о том, чтобы отделять донбасский конфликт от вопроса двусторонних российско-украинских отношений?

— Мне бы хотелось, чтобы позиция Москвы относительно Донбасса менялась. Понятно, что своей нынешней позицией Москва гарантирует определенную безопасность Донбасса, но эта гарантия безопасности в итоге закончилась тем, что Донбасс завис между небом и землей. Он не Украина и не Россия.

Очевидно, что независимый статус Донбасса убийственен для его экономики. Это индустриальный регион, который не может выживать исключительно за счет внутреннего рынка. Ему нужно интегрироваться в какую-то более крупную экономику и стать ее составной частью, чтобы получить финансовую, ресурсную и человеческую поддержку.

Но сейчас, когда он в ситуации «ни вашим, ни нашим», он откровенно хиреет и увядает.

Спасибо России за то, что она не позволяет Украине пойти на военное решение конфликта. Украина спит и видит, чтобы резким военным броском выйти на российскую границу и поставить точку во всем этом. Этот бросок сам по себе будет сопровождаться большими жертвами, а что Украина устроит потом, если она вдруг получит контроль над этими землями.

С другой стороны, в Донбассе нет развития, или нет развития в тех темпах, которые он заслуживает. Донбасс обладает громадным человеческим, экономическим и творческим потенциалом. И этот потенциал в этих условиях, к сожалению, не может раскрыться.

- Донецкий социолог Денис Селезнев в своей статье о выводе Донбасса из экономического кризиса написал, что для этого нужно принять два идеологических момента. Первое, что не будет спасения извне (включая вхождение в состав РФ или возвращения в состав Украины), и второе, что экономика Донбасса представляет собой совокупность морально и физически устаревшей советской промышленности. Согласны ли вы с такой оценкой, и готовы ли ее принять жители региона?

— Начнем с «устаревшей промышленности». Это грубо уничижительный термин. Конечно, она не новая. Но это как с машиной. Разумеется, что всем хочется ездить на новой модели из автосалона, но не все могут себе это позволить. Многие ездят на том, что есть, и в этом нет ничего страшного.

Точно так же и Донбасс. Понятно, что он изнурен, в чем-то устарел, и некоторые технологии были актуальны в 1950-1960-х годах прошлого века. Что-то было модернизировано за последний год, но процент модернизации не очень велик. Но отказываться от этого только оттого, что оно устаревшее, было бы неправильно.

Какие-то технологии есть, какие-то автомобили тут ездят, какие-то 2-3 млн человек тут живут. Нельзя махать на них рукой, потому что они якобы бесперспективные. Это слишком циничный взгляд.

Может ли экономика Донбасса развиваться, будучи замкнутой сама на себя? Мне вообще неизвестны примеры в международном разделении труда, когда сопоставимое по размерам государство могло существовать исключительно за счет внутреннего рынка. Разумеется, все может быть. Существует же сейчас Донбасс, в том числе за счет экономической помощи из России.

Понятно, что уровень жизни в этих условиях будет значительно ниже того, чего заслуживают люди. Вот они и смотрят в разные стороны, то на Россию, то на Украину. Конечно, они заслуживают лучшей судьбы.