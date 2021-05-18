Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что в субботу, 22 мая, при ее поддержке возле Киева будет проведено масштабное вече в поддержку проведения референдума по вопросам продажи земли. Об этом 18 мая она сделала заявление с трибуны парламента, которое транслировал телеканал «Рада»

Согласно Тимошенко, в субботу в 12:00 в 30 километрах от Киева соберутся аграрные ассоциации, профсоюзы, представители промышленников и предпринимателей, чтобы провести собрание большой инициативной группы — около 17 тысяч человек. В рамках вече будут собирать подписи за проведение всеукраинского референдума. Юлия Тимошенко: кто она © ba.org.ua

«Вместе с ними наша команда готова начать всеукраинский референдум против продажи сельскохозяйственной земли», — добавила политик.

По словам Тимошенко, удачный мировой опыт свободного рынка земли определяет привилегии исключительно для собственных фермеров, а не продажу земли иностранцам, как это предусмотрено в принятых на Украине законах.

В апреле на Украине был принят закон о запуске рынка земли, который должен побороть коррупцию. До принятия закона в стране проходили массовые протесты против открытия рынка земли сельскохозяйственного значения. Принятый Верховной Радой закон предусматривает отмену земельного моратория, но с определенными особенностями.

Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.