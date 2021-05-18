На заседании правящей фракции «Слуга народа» 17 мая депутатам монобольшинства угрожали, требуя дать голоса за отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Об этом сообщили украинские Telegram-каналы

Министр нездоровья. За что Степанова отправляют в отставку и кто его заменит © Facebook, Максим Степанов Давид Арахамия прикрывал именем президента Украины Владимира Зеленского.

«Арахамия на фракции выдает такие перлы… Все министры написали заявы, и президент их может в любой момент использовать. Министров берет на работу и увольняет президент. [Экс-министр инфраструктуры Владислав] Криклий и [экс-министр экономики Игорь] Петрашко ушли по-тихому и поэтому найдутся через какое-то время на хороших должностях», — говорится в сообщении.

Схожую информацию дали и другие политическая каналы.

Несмотря на это, голосов «Слуге народа» для того, чтобы уволить Степанова, все равно не хватает. Канал «Сплетница» сообщил, что только 140 «слуг» проголосовали за отставку во время заседания фракции.

По словам одного из нардепов, руководство фракции опустилось до шантажа, хотя, по его данным, Зеленский им такой «команды» не давал.

«Насколько я знаю, то "первый" задачи уволить министра не ставил. У них был рабочий разговор. Но этим решили воспользоваться [Михаил] Радуцкий, который давно лоббирует [главного санврача Виктора] Ляшко. И премьер. Ему это крайне важно, чтобы списать все свои провалы и таким образом удержаться в кресле еще на какой-то период», — сказал депутат.

Нардеп Юлия Гришина по итогам заседания фракции написала, что даже профильный комитет под руководством Радуцкого не смог протянуть решение об увольнении Степанова.

«Будет интересная внеочередная сессия», — резюмировала она.

Тем временем к депутатам обратился известный украинский кардиохирург Борис Тодуров. Он попросил представителей Рады, голосуя, принять к сведению позицию украинских медиков, которые всецело поддерживают действующего главу Минздрава.

«Степанову удалось сделать невозможное — завоевать доверие и уважение медиков. Не умаляя заслуги многих других, но именно при Степанове мы сделали уже 13 трансплантаций сердца. Уважаемые народные депутаты, завтра, нажимая кнопку, примите к сведению наше мнение. Откиньте свою "политическую целесообразность", проявите уважение к людям, которые спасают ваших родителей, ваших детей, да вас самих зачастую», — написал хирург на своей странице в Facebook.