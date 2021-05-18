Сейчас стало высказываться мнение, что в связи с обострением в Донбассе внешние силы будут пытаться разжечь и приднестровский конфликт, поскольку у России в этом регионе меньше пространства для маневра.
Эксперт отметил, что до пандемии коронавируса десятки тысяч людей ежедневно приезжали с одного берега на другой, они поддерживают родственные связи, выстраивают семьи, занимаются бизнесом.
«Никакого противостояния и конфликта нет. Но есть некая договоренность местных элит с правого и левого берега о распиле материальных благ. И на этих противоречиях они разводят и одних, и других, делая себе «прибавку к пенсии», которой хватило бы на всю страну. Поэтому я сомневаюсь, что что-то серьезное между левым и правым берегом может произойти», — констатировал Тулянцев.
В Молдавии с тревогой смотрят на ситуацию, которая сегодня сложилась на Украине, и очень надеются, что благоразумие восторжествует, и политики сделают все возможное, чтобы на этой территории сохранился мир, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.