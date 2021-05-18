Конфликт подразумевает противостояние не только среди политического класса, но и среди населения. Никакого противостояния правого и левого берега Днестра нет. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: Власть в Молдавии по-прежнему узурпирована «коллективным Плахотнюком» © Facebook, Игорь Тулянцев

Эксперт отметил, что до пандемии коронавируса десятки тысяч людей ежедневно приезжали с одного берега на другой, они поддерживают родственные связи, выстраивают семьи, занимаются бизнесом.

«Никакого противостояния и конфликта нет. Но есть некая договоренность местных элит с правого и левого берега о распиле материальных благ. И на этих противоречиях они разводят и одних, и других, делая себе «прибавку к пенсии», которой хватило бы на всю страну. Поэтому я сомневаюсь, что что-то серьезное между левым и правым берегом может произойти», — констатировал Тулянцев.

В Молдавии с тревогой смотрят на ситуацию, которая сегодня сложилась на Украине, и очень надеются, что благоразумие восторжествует, и политики сделают все возможное, чтобы на этой территории сохранился мир, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.