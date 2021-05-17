Певица украинского происхождения Наташа Королева записала для своих подписчиков эмоциональное видео, в котором она желает поклонникам всего хорошего, предлагая «заряжаться» от ее ролика. Соответствующий пост в Instagram она разместила 16 мая

«Кто помнит, как в 90-х Алан Чумак заряжал воду от всех болезней??? Этим постом я заряжаю всех на позитив и хорошие эмоции, делюсь с вами моим весенним настроением!!! Улыбнитесь — от улыбки станет всем светлей!!!» — написала и сказала в кадре артистка.

Видео она сопроводила фильтром с разноцветными бабочками, а в конце ролика к ней на диван подсел неизвестный фанатам молодой мужчина.

«Пьяная, что ли?», «Частенько пьяненькая выставляет видео. И еще с каким-то мужиком. Очередной пиар???», «Пьяный протрезвеет, дурак никогда», «Надоела последнее время!!», «Никак не угомонится, все пиарится после измены мужа, кому и что доказывает», «Вылитая маманя», «Вылитая злюка», «Обострение», «Просто уже противно вас смотреть», — прокомментировали подписчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНСКИЙ ДИЗАЙНЕР РАЗВЕЛСЯ С ЖЕНОЙ ИЗ-ЗА МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ.

Тарзан разделся, чтобы нарисовать тещу © Сергей Глушко/Инстаграм Людмиле Порывай. Сейчас женщине 75 лет, но, несмотря на это, она делает неоднозначные фотосессии, которые вызывают недоумение у пользователей.

В частности, к юбилею пожилая дама снялась в образе куклы Барби, что вызвало шквал критических реакций в сети. На днях негатив подогрел зять женщины стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), который разделся до стрингов, чтобы написать портрет тещи.